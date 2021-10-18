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Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti harekete geçti: Suriye çalışma grubu

Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti harekete geçti: Suriye çalışma grubu

İYİ Parti, Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve buna yönelik politikaları istişare eden çalışma grubu oluşturdu.

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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan AA muhabirine çalışma grubu hakkında bilgi verdi.

Okutan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla oluşturulan ve başkanlığını kendisinin yapacağı çalışma grubunda, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan ile akademisyen ve bazı emekli kamu görevlilerinin yer alacağını belirtti.

Çalışmalarda "Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü politikası çerçevesinde, Suriye ve bölgenin sorunlarının çözümü noktasında Türkiye ne yapabilir ve neyi yapmalıdır?" konusunun çalışacağını söyleyen Okutan, "Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda Türkiye'nin politikası" başlığının ele alınacağını kaydetti.

Okutan, "Hazırlanacak rapor, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kuruluna (GİK) sunulacak. Başkanlık Divanında istişare edilecek rapor konusunda İYİ Partili milletvekilleri de bilgilendirilecek." dedi.

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