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Cemil Çiçek'ten bomba itiraf açıklaması: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var! Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu....

Cemil Çiçek'ten bomba itiraf açıklaması: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var! Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu....

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek, siyasetteki son dönem tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak çarpıcı sözler söyledi. Çiçek, siyasetçileri tövbeye çağırdı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, siyasetteki gerilimin sebebinin "üslup, sert tartışmalar ve kutuplaşma" olduğunu belirterek, "Ülkenin... En başta siyasetçilerin... Tövbeye ihtiyacı var. Yani... Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu... Üslup hatalarımızı... Bir araya gelmemiz gerektiğini... Samimiyetle itiraf edebilmeliyiz" dedi. 

Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Cemil Çiçek ile yaptığı görüşmeye yer verdi. 

Çiçek, Türkiye'de "demokratik tövbe" kültürünün olduğunu ancak örneğinin olmadığını belirterek, "Her akşam muhasebe yapmak gerekir. Biz siyasetçiler kendimize şunu sormalıyız: Bugün bu ülke için ne yaptık? Ne söyledik? Hangi olumlu çabayı sergiledik?" ifadesini kullandı. 

Çiçek, "75 yaşındayım... Siyaset adına kahır da çektim, ikbal de gördüm. Ama... Üslup ve tartışma olarak bugün yaşadıklarımız doğru değil... Bunu söylemeliyim. Bir ülkenin gelişmişliği sadece kişi başına düşen milli gelirle veya bin kişiye kaç araba düştüğü ile ölçülmez.  Müzakere, tartışma, diyalog kültürü, üslup da bir gelişmişlik göstergesidir" diye konuştu. 

Çiçek, "Sadece siyasetçilerin değil, basının da ciddi sorumlulukları var.  Akşamları TV kanalları, sanki horoz dövüşü sahneleri gibi... Hep aynı isimler... Aynı üslup... Aynı nakarat... Var olan tansiyon, daha da yükseliyor.  Kimse kusura bakmasın... İyileri tenzih ediyorum."  dedi.

Çiçek, ayrıca siyasi cinayet tartışmaları hakkında da şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin bunca meselesi varken, böylesine huzursuzluk yaratacak konuyu konuşmak yerine, ilgili makamlarla görüşüp, onlara bilgi vermek, siyaset açısından daha doğru olurdu.

145 yıllık süre içinde Türkiye, demokratik arızaların hemen hepsini yaşadı. Bunlardan biri de üslup sorunudur. Maalesef her konuda üslup sorunu var. Ama en tehlikelisi siyasi cinayet lafıdır... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması doğru olmuştur. Çünkü bu ithamları, dedikoduları ortaya çıkaracak, huzura kavuşturacak makam cumhuriyet savcılığıdır."

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