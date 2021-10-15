Ekonomik sıkıntıyı kim çözer anketinde iktidar ve muhalefete şok! Seçmende durum kötü
Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıyı kimin çözebileceği seçmene soruldu. Hükümete de muhalefete de seçmenin yarısı sorunları çözebileceğine inanmıyor. Metropoll Araştırmanın anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.
Metropoll Araştırmanın Eylül ayı anketinde seçmene ekonomik sorunları kimin çözebileceğine dair inancı soruldu. Mevcut hükümetin ekonomik sıkıntıları çözeceğine inananlar yüzde 41 seviyesinde çıktı. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceklerine göre sorulan 'Muhalefet ekonomik sorunları çözebilir mi?' sorusuna hayır diyenler arasında kararsızlar ve protesto oylar dikkat çekti.
'Mevcut hükümetin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?' sorusuna yüzde 40 evet derken yüzde 54,8 hayır yanıtını verdi.
AK Partili tabanda bu oran yüzde 69 MHP'li tabanda ise yüzde 59 çıktı.CHP'lilerde ise yüzde 12 evet derken yüzde 85 hayır cevabıyla en çok inanmayan seçmen oldu.
Peki muhalefet çözebilir mi?
'Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi?' sorusuna yüzde 45,7 evet derken yüzde 45,1 hayır cevabını verdi.