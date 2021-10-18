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Terörist Salih Müslim'den Türkiye'ye tehdit! Türkiye büsbütün yıkılır

Terörist Salih Müslim'den Türkiye'ye tehdit! Türkiye büsbütün yıkılır

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon başlatacağı iddiası terör örgütünde paniğe neden oldu. PKK/YPG'nin elebaşı terörist Salih Müslim'i de gerçekleşecek operasyonun korkusu sardı. Müslim, "Türkiye büsbütün yıkılır" sözleriyle tehditler savurdu.

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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarının artmasının ardından Türkiye'nin bölgeye tekrar bir harekat düzenleyeceği iddiası terör örgütü mensuplarında paniğe neden oldu. PKK/PYD elebaşı Salih Müslim de PKK'nın yayın organı ANF'ye konuyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Terörist elebaşı Salih Müslim, "Gerçekten böyle bir şeye girişirse bu son çırpınışları olur. Artık öyle bir yere gelir ki Türkiye büsbütün yıkılır. Türkiye çok zor durumda. Bugün daha örgütlüyüz. Direniş de başka türlü olacak." ifadelerini kullandı.

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