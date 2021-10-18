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Rusya'da 6'ıncı sınıf öğrenci okulda silahla ateş açtı

Rusya'da 6'ıncı sınıf öğrenci okulda silahla ateş açtı

Rusya'nın Perm bölgesinde bir öğrenci, okula götürdüğü silahla ateş açtı. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinin Sars köyünde 6. sınıf öğrencisi okula soktuğu silahla iki kez ateş etti.

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Öğrenci, okul müdürü tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Derslerin iptal edildiği okulun güvenliğini sağlayan şirketin denetleneceği ifade edildi.

Perm'deki üniversitede 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

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