HSK'dan istifayla ilgili bomba iddia! Devlet Bahçeli talimat verdi: Şimdi onlar düşünsün

İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HSK üyesi Hamit Kocabey'e istifa etmesi için talimat verdiğini yazdı. Saymaz, Bahçeli'nin Kocabey'e ''Bu Cumhur İttifakı ile ilgili meseledir. Şimdi onlar düşünsün'' dediğini aktardı. Saymaz'ın aktardığı kulise göre "Bahçeli, o gün Adalet Bakanı Gül'ün telefonlarına çıkmadı ve aramalarına dönmedi...''

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Hamit Kocabey'in HSK'dan istifa etmesiyle ilgili İsmail Saymaz'dan flaş bir kulis haberi geldi. Saymaz, Devlet Bahçeli'nin ''Bu Cumhur İttifakı ile ilgili meseledir. Şimdi onlar düşünsün" talimatıyla Kocabey'in HSK'dan istifa ettiğini duyurdu. Kocabey ve Bahçeli'nin arasında geçen diyaloga yazısında yer veren İsmail Saymaz, şunları dile getirdi:

- Geçen perşembe sabahı Hamit Kocabey'in telefonu çaldı. MHP'den aranıyordu. Derhal genel merkeze gitti. Bahçeli, baş başa görüştüğü Kocabey'e şöyle dedi: ''Bir karar verdim. Bu kararı çok zor verdim. 24 saat düşündüm. Hareketimizin selameti için sizden bir şey rica ediyorum. Çok büyük hizmetler ettiniz. Bir dik duruş daha bekliyorum sizden.'

Bahçeli 'istifa edin' dedi Kocabey 'Başüstüne' dedi

- Kocabey, 'Emredin' dedi.

- Bahçeli, 'İstifa edin' diye ekledi. Kocabey, 'Başüstüne efendim' şeklinde karşılık verdi. Dilekçesini yazdı ve aynı gün Adalet Bakanı Abdullah Gül'e verdi.

- Akşam MHP Basın'dan istifa haberi duyuruldu. Daire üyeleri ve kamuoyu istifayı bu şekilde öğrendi. Bahçeli, bir gün sonra Kocabey'i tekrar partiye çağırdı. Şunları söyledi:

Biz aday göstermeyeceğiz. Haydi, senin yerine birini seçsinler

- 'Çok büyük hizmetiniz oldu. Son görevinizi hiçbir şey sormadan yaptınız. Şahsınıza karşı hiçbir olumsuzluk yoktur. Bu Cumhur İttifakı ile ilgili meseledir. Şimdi onlar düşünsün. Görsünler. Biz aday göstermeyeceğiz. Haydi, senin yerine birini seçsinler.''

- Ardından Bahçeli, "Bir fotoğraf çektirelim" dedi. Fotoğraf çekildi. Bahçeli, "Bir açıklama hazırlayıp gönderin, onu düzelteceğim, o şekilde paylaşalım" dedi.

O gün Adalet Bakanı'nın telefonlarına çıkmadı

- Kocabey'in yazdığı metin Bahçeli tarafından düzenlendikten sonra çekilen fotoğrafla birlikte istifa açıklaması olarak yayınlandı.

- İddiaya göre... Bahçeli, o gün Adalet Bakanı Gül'ün telefonlarına çıkmadı ve aramalarına dönmedi. Kocabey'e yakın çevreler kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete ve AK Parti'ye mesaj olduğunu iddia ediyor.