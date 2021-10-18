BIST 1.410
DOLAR 9,27
EURO 10,73
ALTIN 526,56
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Trabzon'da günde 1 ton tutuyorlar! Yurt dışından sipariş yağıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da günde 1 ton tutuyorlar! Yurt dışından sipariş yağıyor

Karadeniz’de bu sezon özellikle palamudun beklenenden az av vermesi balıkçıları farklı arayışlara yöneltti.

Abone ol

Trabzon’da bazı balıkçılar Karadeniz’de yeterince balık avlayamadıklarından özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen deniz salyangozuna yönelirken, ihraç edilen deniz salyangozu sayesinde hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin kazandığını söylediler.
Kıyı balıkçıları olarak bu sezon özellikle palamudun olmayışı kendilerini olumsuz etkilediğini belirten balıkçılardan Erkan Acuner, “Başta palamut olmak üzere diğer balık çeşitlerinin az olmasından dolayı deniz salyangozuna yöneldik." diye konuştu.

Acuner "Deniz salyangozu Karadeniz’de oldukça fazla, istilacı tür olarak biliniyor. İhraç ürünü olduğu için ülke ekonomik katkısı var. Küçük balıkçılar olarak bu sezon şu ana kadar umduğumuzu pek bulamadık. Trabzon açıklarında pek palamut olmadığı için biz de salyangozun peşine gidiyoruz. Şartlar uygun olduğunda günde 500 kilogram bazen de 1 tona kadar tutabiliyoruz. Şartlar kötü olursa 100-150 kilogram kadar tutuyoruz. Karadeniz’de Sinop’tan Hopa’ya kadar farklı yerlerde avcılığı yapılıyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den kritik üçüncü doz açıklaması! Bitiş tarihi bekleyenler dikkat!
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den kritik üçüncü doz açıklaması! Bitiş tarihi bekleyenler dikkat!
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Ebru Aker sevgilisi 2021 kimdir doktor sevgilisi  Melih Gündüz kaç yaşında?
Ebru Aker sevgilisi 2021 kimdir doktor sevgilisi  Melih Gündüz kaç yaşında?
Enerji krizi Türkiye'yi de sallayacak! Bu kış elektrik kesilebilir, kazakla oturmak zorunda kalabiliriz!
Enerji krizi Türkiye'yi de sallayacak! Bu kış elektrik kesilebilir, kazakla oturmak zorunda kalabiliriz!
En çok vaka artışı Karadeniz'de! Prof. Dr. Faruk Aydın'dan bölge için ek tedbir önerisi
En çok vaka artışı Karadeniz'de! Prof. Dr. Faruk Aydın'dan bölge için ek tedbir önerisi
Ebru Aker kaç yaşında evli mi oğlunun babası ilk eşi kimdir?
Ebru Aker kaç yaşında evli mi oğlunun babası ilk eşi kimdir?
Dolar haftaya yeni rekorla başladı! 18 Ekim 2021 döviz kurları
Dolar haftaya yeni rekorla başladı! 18 Ekim 2021 döviz kurları
ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması
ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması
Kim-Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu Volkan Demirel değerlendirdi
Kim-Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu Volkan Demirel değerlendirdi
Sinemacılar aşı ve PCR'a karşı isyanda! Zorunluluk kaldırılmazsa eylem yapacaklar
Sinemacılar aşı ve PCR'a karşı isyanda! Zorunluluk kaldırılmazsa eylem yapacaklar