Karaman'da motor kontrolden çıkıp 200 metre sürüklendi! Olay yerinde can verdi

KARAMAN’da kullandığı hız motoru ile otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan öğretmen hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karaman istikametine gelmekte olan Ahmet Raşit Duman (36) yönetimindeki 70 AAT 473 plakalı hız motosikleti, önünde aynı istikamette seyretmekte olan M.D. idaresinde 70 ABC 572 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yolun ortasındaki demir bariyerlere çarptı.



Kaza sonrası hız motoru 200 metre ileriye fırlarken, sürücüsü Ahmet Raşit Duman olay yerinde feci şekilde can verdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Duman’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.D. ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.







Evli ve 1 çocuk babası olan Ahmet Raşit Duman’ın hız motoru tutkunu olduğu ve Karaman’da Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.