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Meteoroloji açıkladı: Yağışlarda sevindirici haber! Üçe katladı

Meteoroloji açıkladı: Yağışlarda sevindirici haber! Üçe katladı

Meteoroloji'nin eylül ayı yağış raporuna göre, eylülde son 30 yıl ortalamasına göre yüzde 35, geçen yıla göre yüzde 313 artış yaşandı.

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5 bölgede geçen yıl yağışlarına göre artışlar, yüzde 100'ün üzerinde ölçüldü. Eylülde il geneli en fazla yağış, 243.3 mm ile Rize'de, en az yağış 0.4 mm ile Mardin'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '2021 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu' yayımlandı. Türkiye geneli eylül ayı yağışları, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 29,4 mm, normali (1981- 2010) 21,8 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 9,4 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normale göre yüzde 35, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 313'e yakın artış yaşandı.

Bölge geneli yağışlarda normale göre, en fazla artış gösteren bölge, yüzde 100'den fazla artışla İç Anadolu Bölgesi oldu. Yağışlar Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Yurdun iç kesimleriyle Giresun çevrelerinde ise normalin 2 katından fazla gerçekleşti. Eylül ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış, 243,3 mm ile Rize'de, en az yağış 0,4 mm ile Mardin'de kaydedildi.
Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün aralığında oldu. Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.

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