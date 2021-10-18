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İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı

İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı

Kadına şiddet bitmiyor. Son korkunç haber İzmit'ten geldi. 50 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından iş yerinde bıçaklandı.

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 İzmit’te, Aynur Ç. (50) boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç. tarafından çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklandı. Ağır yaralanan Aynur Ç. tedavi altına alınırken, kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Suat Ç. gözaltına alındı.  

Çığlıklarına koştular

Olay saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park içerisindeki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Ç.’nin yanına boşanma aşamasındaki eşi Suat Ç. geldi. Mutfakta yaşanan tartışma sırasında Suat Ç., eline geçirdiği bıçakla Aynur Ç.’yi yaraladı. Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Aynur Ç.’nin çığlıklarını duyan kafe çalışanları, Suat Ç.’yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Aynur Ç., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Suat Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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