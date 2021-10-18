BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,73
ALTIN 526,74
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

PKK/YPG'ye yönelik kara harekatı başlıyor! İHA'larla bildiri atıldı: Kentimizi geri alacağız

PKK/YPG'ye yönelik kara harekatı başlıyor! İHA'larla bildiri atıldı: Kentimizi geri alacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı DSG/YPG’ye yönelik olası kara harekatında son hazırlıkların yapıldığı belirtilirken Suriye Milli Ordusu’na da (SMO) “Harekata hazır ol” mesajı verildi. Olası harekatın odak noktası olarak görülen Tel Rıfat’a İHA’lardan Arapça yazılı bildiri atıldı. Bildiride halka hitaben, “Kentimizi geri alacağız. Çok geç olmadan güçlerimizle işbirliği yapın” denildi.

Abone ol

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) TSK desteğinde Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü DSG/YPG’e yönelik harekat hazırlığı sürerken Rus destekli Suriye rejim ordusunun başta İdlib olmak üzere Suriye’nin batısındaki muhalif grupların denetiminde olan bölgelere saldırılarını arttırması dikkat çekiyor. Rejim ordusu, muhaliflerin kontrolündeki bir çok noktaya ağır silah desteğinde asker sevkiyatına hız verdi. Sivil yerleşim yerlerine saldırılarda da artış kaydedildi.

SMO’ya ‘hazır ol’ talimatı

Rejim güçleri ile birçok noktada çatışan muhalif güçler bir yandan da TSK’nın olası operasyonuna katılmak için hazırlık yapıyor. Harekatın odak noktası Tel Rıfat ile M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa ilçeleri sınırına takviye güçler sevkediliyor.

Bölgede tehdit oluşturan YPG noktaları top, tank ve füze atışları ile vuruluyor. Bölgeye yönelik olası harekata karşı SMO güçlerine TSK tarafınan takviyeler yapılarak “Harekata hazır olmaları” mesajı verildi. Mesajın ardından sınır hatlarında mevzilenen silahlı gruplar, saldırı pozisyonu aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona geriden gelip kazandı
Barcelona geriden gelip kazandı
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Evlilik teklif edecek damat adaylarına kötü haber! Dolardaki artış pırlanta fiyatlarına yansıdı
Evlilik teklif edecek damat adaylarına kötü haber! Dolardaki artış pırlanta fiyatlarına yansıdı
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ilde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ilde sağanak yağış uyarısı
Veterinere çıplak videolu 'Peri' tuzağı! Parayı vermeyince çıplak resimlerini...
Veterinere çıplak videolu 'Peri' tuzağı! Parayı vermeyince çıplak resimlerini...
Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi
Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi
Ekrem İmamoğlu'ndan iddialı çıkış
Ekrem İmamoğlu'ndan iddialı çıkış
Fatih Karagümrük'ten Altay'a tek kurşun
Fatih Karagümrük'ten Altay'a tek kurşun
Ali Koç'tan zehir zemberek sözler!
Ali Koç'tan zehir zemberek sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama suçtur bu dil darbe dönemi dili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama suçtur bu dil darbe dönemi dili