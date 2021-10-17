Ali Koç'tan zehir zemberek sözler!

Trabzonspor yenilgisi sonrası konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Koç, yenilginin sorumlusu olarak gösterdiği Şansalan için "Ali Şansalan değil maç alan. Üstüne basa basa söylüyorum" diye konuştu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından hakem Ali Şansalan'a sert tepki gösterdi. "Bu kokuşmuş düzen kanıksandı" diyen Koç, "Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için "Ali maç alan" ifadelerini kullanan Koç hakem camiası için, "Bu müessesenin ne kadar kokuşmuş olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de, futbolda kazanmanın veya kaybetmenin, düşmenin ya da şampiyon olmanın, sadece sahada belirlenmediği nosyonunu her geçen gün daha da ağır basan bir norm haline geldi. Şu gördüğünüz olay, Türk futbolundaki hakem rezaleti artık bir norm oldu. Kanıksanmaya başladı. Bu böyle gitmeyecek. Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu sadece ben değil başkaları da söylüyor. TFF başkanı, Kulüpler Birliği başkanı, futbolcular, teknik direktörler değişiyor bu arkadaşlar değişmiyor" dedi.

"Ali Şansalan değil maç alan"

Trabzonspor karşısında Kim'e verilen karttan sonra zaten olayın bütün gidişatının değiştiğini kaydeden Koç şöyle devam etti, "Haksız yere attı, 'Altay da yemeseydi' diyebilirsiniz. Esas olay işin geneline bakıyoruz. Bunu tribünden görerek söylüyorum. Çocuklar söylüyor. Hakemin Fenerbahçeli oyunculara yaptığı mimikler. Bizim oyuncularımıza karşı kızgın agresif, Trabzonsporlu oyunculara daha anlayışlı. Tavırları net belli. İlkokul çocuğu da bunu görür. Rize-Galatasaray maçı haddime değil ama değinmek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor. Net faul. Galatasaray üçüncü golü atıyor, net faul. Maçı 8 dakika uzatmış arkaya 4 dakika daha uzatıyor. Ali Şansalan değil maç alan. Üstüne basa basa söylüyorum"

"Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız"

Hakem camiasının değişmesi için harekete geçeceklerini kaydeden Ali Koç, "Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atarak... Böyle bir hazırlık var. Bunu muhakkak yapın. Daha 9. dakikada. Bugün Trabzonspor'un dört puan önüne geçecektik. Haftaya bir derbi daha var. Tam ayaklandık gideceğiz. Yine anlamsız, mantıksız bir hakem performansı. Buna bir yerde dur demek zorundayız. Bu insanlar, hakem camiası altında, gözlemcisi, temsilcisi, baştan aşağı kendini yeniden dizayn etmesi lazım. Bütün hakemleri bir gecede değiştiremeyiz. Bunların yarattığı güven ortamını minimize edebiliriz. Gözlemciler verdikleri puanları açıklayacaklar. Hakem atamaları MHK başkanı veya telefonlarla yapılmayacak. İki senedir doğrandık. Öğle veya böyle bu sistem değişecek. VAR hakemi saha hakemi ayrı olacak. Pek çok hakem belki çok daha iyi bir performans atacak." dedi.

"Biz şampiyon o-l-a-c-a-ğ-ı-z"

Şampiyon olacaklarını savunan Ali Koç, "Taraftara sesleniyorum. Biz şampiyon o-l-a-c-a-ğ-ı-z. Bunu yazın kafanıza! Kenetlenin. Fenerbahçe camiasına sesleniyorum. Bunların hepsinin kökü temizlenecek. Bugün Ali maç alan. Siz basın mensuplarına söylüyorum. Bir kere kılınızı kıpırdattınız mı? 500 milyon Dolar'dan 250 milyon Dolar'a indi, yayıncıdan aldığımız para. TFF başkanına da olumsuz konuşmuyorum. Bu adam bu maça atanmamalıydı. Biz ağzımızı açmadık. Bizim tarzımız bu değil. Maçtan önce konuşmuyoruz. Hakemi baskı altına almak istemiyoruz. Son 2 senedir resmen katlettiler bizi! Geçen sene 15 puanımız çalındı. Federasyon sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Durum tespiti yapıyorum. Bu böyle gitmez. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Bize maç kaybettirebilirsiniz ama siz böyle devam etmeyeceksiniz. Bunu aklınıza yazın. Bu bir ayda mı olur, altı ayda mı olur" sözleriyle sert ifadeler kullandı.