Trabzonspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek rakibini liderlikten etti ve puanını 21 yaparak zirveye yerleşti. 19 puanda kalan Fenerbahçe ise ikinci sıraya geriledi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, mücadeleden 3-1'lik skorla gelip geldi. Bordo-mavililer bu sezonki yenilmezlik serisini sürdürürken ligdeki ikinci mağlubiyetini alan sarı-lacivertlilerin üç maçlık galibiyet serisi son buldu.

Karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 25'te frikikten ve 87'de penaltıdan Bakasetas ile 90'da Yusuf Sarı kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 3'te Rossi'den geldi. Kanarya, Min-jae'nin 23'te ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasıyla uzun süre eksik mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu galibiyetle 21 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. 19 puanda kalarak ikinci sıraya gerileyen Fenerbahçe ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda savunmada Novak yatarak topu çıkardı.

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Djaniny ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42. dakikada Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

43. dakikada kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

56. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Tisserand altıpas içinde Djaniny'den önce dokunduğu topu kornere gönderdi.

83. dakikada Cornelius ceza alanı içinde Szalai ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada Bakasetas yerden kullandığı penaltıda topu sağ köşeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

90. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius'un şutunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 3 - 1 :Fenerbahçe

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Edgar, Vitor Hugo, Denswil (Dk. 46 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 68 Siopis), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho (Dk. 68 Cornelius), Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo (Dk. 87 Pelkas), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 74 Sosa), Rossi (Dk. 75 Tisserand), Valencia (Dk. 61 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe) Dk. 25 ve 87 (P) Bakasetas, Dk. 90 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Luiz Gustavo, Dk. 61 Valencia, Dk. 85 Szalai, Dk. 87 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 61 Edgar, Dk. 87 Erde Kardeşler (Yedek), Dk. 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)