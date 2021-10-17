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Türkiye 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 341 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 113 milyon 971 bin 512'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ekim 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 403 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun yeter ki ihmal etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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