Bolu'da evinin önüne pusu kurulan kişi husumetlisi tarafından vuruldu

BOLU'da A.Y., evine giderken pusu kuran husumetlisi C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile vurulan A.Y., hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan C.A. ise gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" diye cevap verdi.

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BOLU Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; motosikletinden indiği sırada A.Y., aralarında husumet olduğu öğrenilen C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. C.A., tabanca ile 4 el ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri A.Y.'nin ayağına isabet etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.