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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti Şirin Payzın'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti Şirin Payzın'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Payzın, "Bu ziyaretin amacı ne?" ifadelerini kullandı.

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Başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere muhalefet kanadından gelen, "Ne işimiz var Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de?" gibi çıkışların bir benzeri şimdi de Afrika için kullanıldı.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştireceği ve dört gün sürecek ziyareti eleştirdi.

Angola ve Togo'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk seyahatler olması nedeniyle ayrıca bir anlamı bulunan ve ticari ilişkilerin masaya yatırılacağı ziyaretlere ilişkin bir mesaj paylaşan Payzın, şunları söyledi:

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