BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  EKONOMİ

TBMM'de bütçe maratonu yeni haftada başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBMM'de bütçe maratonu yeni haftada başlıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni haftada yoğun bir gündemi var. Çarşamba günü bütçe maratonu başlayacak. Meclis ayrıca yeni haftada Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi için de mesai yapacak.

Abone ol

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bütçe maratonu başlıyor.

AK Parti hükumetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olan 2022 bütçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

Tezkere ve kooperatif görüşmeleri

Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi ise salı günü görüşülecek.

Çarşamba günü ise kooperatiflere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi genel kurulun gündemine gelecek.

Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonunda ise ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi ele alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Adetliyken kandilde yapılacak ibadetler neler yapılır Kur'an okunur mu?
Adetliyken kandilde yapılacak ibadetler neler yapılır Kur'an okunur mu?
Bolu'da evinin önüne pusu kurulan kişi husumetlisi tarafından vuruldu
Bolu'da evinin önüne pusu kurulan kişi husumetlisi tarafından vuruldu
Mevlid Kandili namazı var mı 12 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır?
Mevlid Kandili namazı var mı 12 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır?
Türkiye Almanya ilişkilerinde üçüncü ülkelere yatırım fırsatı
Türkiye Almanya ilişkilerinde üçüncü ülkelere yatırım fırsatı
Sosyal medya platformları kullanıcıları çalışan gibi görüyor
Sosyal medya platformları kullanıcıları çalışan gibi görüyor
Hacet namazı nasıl kılınır Diyanet 4 rekatlık hacet namazı niyet etme
Hacet namazı nasıl kılınır Diyanet 4 rekatlık hacet namazı niyet etme
Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle koronavirüs aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle koronavirüs aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
ABD'de lojistik sektöründen aşı zorunluluğun tedarik sorununu artıracağı uyarısı
ABD'de lojistik sektöründen aşı zorunluluğun tedarik sorununu artıracağı uyarısı
HDP'den Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Partiye tezkere şartı
HDP'den Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Partiye tezkere şartı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 166'ya çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 166'ya çıktı