TBMM'de bütçe maratonu yeni haftada başlıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni haftada yoğun bir gündemi var. Çarşamba günü bütçe maratonu başlayacak. Meclis ayrıca yeni haftada Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi için de mesai yapacak.Abone ol
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bütçe maratonu başlıyor.
AK Parti hükumetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olan 2022 bütçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu.
Merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı sunumla başlanacak.
Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.
Tezkere ve kooperatif görüşmeleri
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi ise salı günü görüşülecek.
Çarşamba günü ise kooperatiflere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi genel kurulun gündemine gelecek.
Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonunda ise ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi ele alınacak.