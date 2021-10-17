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Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle koronavirüs aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle koronavirüs aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve Avrupa Birliği (AB) uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran; Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan olarak sıraladı.

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.

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