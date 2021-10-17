Balıkesir'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu.

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Gönen ilçesinde 15 Ekim sabahından bu yana kayıp olarak araması yapılan Karasukabaklar Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan Alzheimer hastası Gülten Güler (83) bugün sabah saatlerinde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrolünde kaybolan kadının sağlık durumu iyi olduğu tespit edildi.

Kayıp kadının bulunması için Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığından 4 Asayiş Timi, İl Jandarma Komutanlığından 1 iz takip köpeği, 50 kişilik jandarma komando birliği, AFAD İl Müdürlüğünden 8, Gönen-GÖNDAK ekibinden 12 personel arama çalışmalarına katıldı.

Yaşlı kadınının hastanede yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.