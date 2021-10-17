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Metropoll'den olay anket! Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa...

Metropoll'den olay anket! Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket şirketlerini eleştirdiği açıklamanın hemen ardından Metropoll Araştırma Eylül ayında yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Metropoll Araştırma anketinde katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa kazanabilir mi?" sorusu soruldu.

Ankete katılanlardan yüzde 44,1'i söz konusu soruya "Erdoğan aday olursa seçimi kazanır" derken, yüzde 49,8'i "Erdoğan aday olursa seçimi kazanamaz" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın kazanacağını söyleyenlerin oranı haziran ayında yüzde 49,8 iken eylül ayında bu oran yüzde 44,1'e düştüğü görüldü. 

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