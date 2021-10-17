Salavat nasıl getirilir Mevlid Kandili'nde getirilecek salavatlar ve zikirler

Bugün Rebiülevvel ayının 12. gecesi yani Mevlid Kandili peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü. Vatandaşlar ise, Mevlid kandili gecesi çekilecek zikir ve salavatlar neler? Zikir ve salavat nasıl getirilir? sorularını araştırıyor. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

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Mevlid kandili gecesi çekilecek zikir ve salavatlar neler? Zikir ve salavat nasıl getirilir?

İşte, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan mevlid kandilinde yapılacak ibadetlerle ilgili merak edilenler...

Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler ve esmalar: Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah";

"Sübhànallah";

"Elhamdülillâh";

"Allahu ekber";

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Salavat nedir nasıl getirilir: Hz. Muhammed'i anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

Mevlid Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmuyor. Salavat birçok şekilde getirilebilir. En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Mevlid Kandili'nde getirilecek salavatlar: Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”



Arapça okunuşu: رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Türkçe okunuşu: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”

Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”

Arapça okunuşu: رَبِّ اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Türkçe okunuşu: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”



Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”

Arapça okunuşu: لاَ اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ

Türkçe okunuşu: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”

Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”

Arapça okunuşu: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

Türkçe okunuşu: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

Arapça okunuşu: اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Türkçe okunuşu: “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”