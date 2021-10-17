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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka artışı Giresun, Ordu, Ardahan'da oldu

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka artışı Giresun, Ordu, Ardahan'da oldu

2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Vaka sayısı en çok artan iller Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük oldu. Peki büyükşehirlerde son durum ne?

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 oldu.

Vaka sayısı en çok artan iller ise Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük oldu.

Bu illerde vakalar 100 bin kişide Giresun 394,01, Ordu 459,68, Ardahan 350,45, Kastamonu 538,56, Çorum 436,31, Samsun 413,18, Tokat 459,81, Amasya 297,47, Kahramanmaraş, 303,64 ve Karabük 408,02 olarak kayıtlara geçti.

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