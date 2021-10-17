Tesbih namazı nasıl kılınır Diyanet Mevlid Kandili tesbih namazı kaç rekat?

Mevlid kandilinde kılınması önerilen tesbih namazı nasıl kılınır, namaza başlamadan önce nasıl niyet edilir ve kaç rekattır? Bu faziletleri affı bol gecede bol bol namaz kılınmalı ve dua edilmelidir. Bu geceye özel olan namazlardan biri de tesbih namazıdır. Mevlid Kandili tesbih namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir.

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Mevlid kandili gecesi tesbih namazı kılınışı nasıldır, tesbit namazı kaç rekat kılınır ve nasıl niyet edilir? Peygamber efendimizin doğduğu bu geceyi şüphesizdir ki bol bol namaz kılarak geçirmek gerekir. Affı bol olan bu geceyi tesbih namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir. Sizler için tesbih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ve her rekatta hangi duaların okunacağını detaylı bir şekilde anlattık.

Mevlid Kandili tesbih namazı kılınışı: Mevlid Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

Tesbih namazı kaç rekat : Mevlid Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Mevlid Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Tesbih namazı nasıl kılınır:

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.