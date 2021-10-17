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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İşte bakanlıktan yapılan açıklama

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 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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