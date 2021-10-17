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ORC'den 'Z Kuşağı' anketi! İYİ Parti'nin oyunu en çok artırdığı iller hangileri?

ORC'den 'Z Kuşağı' anketi! İYİ Parti'nin oyunu en çok artırdığı iller hangileri?

ORC Araştırma, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında ‘Z kuşağı’ diye tanımlanan gruptan katılımcılara çeşitli sorular yöneltti. Ankete göre Z kuşağında CHP açık ara önde, AK Parti'nin oy oranı ise 11,4...

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Geçtiğimiz hafta yayınladığı son anket üzerinden AK Parti yönetimiyle sosyal medya üzerinden atışma yaşayan ORC Araştırma, Z kuşağı olarak nitelendirilen 1997 – 2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. CHP yüzde 33,8 ile birinci olurken, ‘oy kullanmayacağım’ diyenlerin oranı yüzde 17,8, kararsızların oranı ise yüzde 13,4 oldu.

Z kuşağı gençlere yöneltilen, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz” sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:

Yüzde 33,8: CHP
Yüzde 11,4: AK Parti
Yüzde 6,6: İYİ Parti
Yüzde 7,2: MHP
Yüzde 5,3: HDP
Yüzde 2,1: DEVA
Yüzde 0,9: Gelecek
Yüzde 0,8: Saadet
Yüzde 0,7: Diğer partiler
Yüzde 13,4: Kararsız
Yüzde 17,8: Oy kullanmayacak

Ekonomiyle ilgili 1 yıllık beklenti: 'Daha kötü olacak'

“Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?“ sorusuna verilen cevaplar:

Yüzde 50,7: Daha kötü olur
Yüzde 35,1: Değişmez
Yüzde 14,2: Daha iyi olur

Yargıya güven yüzde 21.3...

“Yargıya güveniyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar

Yüzde 21,3: Evet güveniyorum
Yüzde 78,7: Hayır güvenmiyorum

İYİ Parti'nin oylarını en çok artırdığı iller nereler?

Ankette İYİ Parti'nin oyları yüzde 13'ü aşmış görünüyor. İYİ Parti oylarının en çok arttığı iller ise sırasıyla Aydın, Balıkesir, Malatya, Adana ve Samsun oldu.

CHP'nin oyunu en çok artırdığı iller nereler?

Anketten CHP'nin oyları yüzde 25.9 olarak çıktı. CHP'nin oyunu en çok artırdığı iller Samsun, Gaziantep, Malatya, Ankara ve Bursa oldu...

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