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Arif Sağ Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! HP akıllı partidir, merak etmeyin

Arif Sağ Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! HP akıllı partidir, merak etmeyin

Sanatçı Arif Sağ, katıldığı Halk TV canlı yayınında Millet İttifakı'nın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı hakkında “CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir” açıklamasında bulundu.

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Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu, CHP PM üyesi Yaşar Seyman, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanatçı Tolga Sağ’ın konuk olduğu programa katılan Sağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağ, programda şunları söyledi:

“Durmadan CHP kimi aday gösterecek diyorlar ya, durmadan bunu tartıştırmaya çalışıyorlar. CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir. Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı karşıya geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdiden adayımızı tartışıp yıpratmaya gerek yok. O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz.”

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