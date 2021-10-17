Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan'a TTB'den 15 gün meslekten men cezası

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a Bursa'daki bir termik santral için hazırladığı bir rapor nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 15 gün meslekten men cezası verildi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bursa’da bulunan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından meslekten 15 gün men cezası aldı.

TTB, İlhan’ın raporunu bilimsel literatür bilgileri ile desteklenmediği, halk sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından gerçek olmayan ifadeler bulundurduğu, bilimsel ve etik kuralları ihlal ettiği şeklinde değerlendirdi.

İlhan'ın kişisel olarak hazırladığı raporunda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın logosunu kullanması ve raporun adının “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DOSAB Enerji ve Buhar Üretim Tesisinin Halk Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesine Dair Rapor” olarak belirtilmesi de ceza gerekçesi sayıldı.

Termik santralin projeye göre yılda 524 bin ton kömür yakması planlanmakta; kömürün de Bursa dışından santrale karayolu ile taşınması öngörülmekteydi. TTB'nin denetiminde Bursa’nın hava kirliliği sınır değerlerinin çok üzerinde olmasına rağmen ÇED sürecinde Prof. Dr. Mustafa N. İlhan'ın bunu görmezden gelerek taraflı bir davranış sergilediği ve kişisel görüşünü bilimsel görüş olarak sunup projeye olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Türk Tabipler Birliği yaptığı çalışma doğrultusunda, Prof. Dr. Mustafa N. İlhan’ın bölgeyi ziyaret etmediğini, hazırladığı görüş bildiren raporda hiçbir bilimsel veri ve bilimsel referansın kullanılmadığını tespit etti.