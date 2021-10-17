BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de arkadaşının evinde havalandırma boşluğuna düştü

Kayseri'de arkadaşının evinde havalandırma boşluğuna düştü

KAYSERİ'de, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki banyo havalandırma boşluğundan beton zemine düşen Suriye uyruklu A.F. (25) adlı erkek hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak'taki Sevgin Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının evine gelen Suriye uyruklu A.F. henüz belirlenmeyen sebepten dolayı banyonun havalandırma boşluğundan yaklaşık 4 metre yükseklikteki boşluğa düştü.

Bacakları kırılan A.F. itfaiye tarafından sıkıştığı havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Metropoll'den olay anket! Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa...
Metropoll'den olay anket! Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa...
Arif Sağ Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! HP akıllı partidir, merak etmeyin
Arif Sağ Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! HP akıllı partidir, merak etmeyin
'Gençliğe Hitabe' Valilikten sökülüp mazgala kapak yapıldı! Valilik inceleme başlattı
'Gençliğe Hitabe' Valilikten sökülüp mazgala kapak yapıldı! Valilik inceleme başlattı
Salavat nasıl getirilir Mevlid Kandili'nde getirilecek salavatlar ve zikirler
Salavat nasıl getirilir Mevlid Kandili'nde getirilecek salavatlar ve zikirler
Mehmet Ceyhan uyardı! Ben bile ayırt edemiyorum! Koronavirüsü soğuk algınlığından nasıl ayırt edilir?
Mehmet Ceyhan uyardı! Ben bile ayırt edemiyorum! Koronavirüsü soğuk algınlığından nasıl ayırt edilir?
Boş kutu yüzünden işten çıkarılan güvenlik görevlisi tazminat kazandı
Boş kutu yüzünden işten çıkarılan güvenlik görevlisi tazminat kazandı
Hatay'da feci kaza! Motosiklet direğe çarptı 17 yaşındaki Cihan öldü
Hatay'da feci kaza! Motosiklet direğe çarptı 17 yaşındaki Cihan öldü
Un helvası tarifi sütlü-sütsüz un helvası yapılışı tarifi
Un helvası tarifi sütlü-sütsüz un helvası yapılışı tarifi
Rusya'da durum fena! Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Rusya'da durum fena! Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
4 rekatlık hacet namazı kılınışı hacet namazı nasıl niyet edilir?
4 rekatlık hacet namazı kılınışı hacet namazı nasıl niyet edilir?