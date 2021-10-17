Kayseri'de arkadaşının evinde havalandırma boşluğuna düştü

KAYSERİ'de, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki banyo havalandırma boşluğundan beton zemine düşen Suriye uyruklu A.F. (25) adlı erkek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak'taki Sevgin Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının evine gelen Suriye uyruklu A.F. henüz belirlenmeyen sebepten dolayı banyonun havalandırma boşluğundan yaklaşık 4 metre yükseklikteki boşluğa düştü.

Bacakları kırılan A.F. itfaiye tarafından sıkıştığı havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.