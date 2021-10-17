Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara ikinci kez gözdağı verdi! Pazartesi itibariyle durdurun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerini "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibarıyla durun" deyip tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?" diye çıkıştı. Kılıçdaroğlu bugün aynı tehditkar sözlerini tekrarladı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bürokratlara seslenerek, “18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır 'Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibarıyla durun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun bir darbe dili olduğunu belirtip Kılıçdaroğlu'nun suç işlediğini söyleyip ekledi: "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?" Kılıçdaroğlu bugün bir kez daha aynı sözleri tekrarladı...

Bu konuya neden bu kadar sert girdim?

Kılıçdaroğlu bugün Yerel Medya Çalıştayı'nda Erdoğan'ın bu açıklamasına yanıt verdi: "Dün sosyal medyada açıklamam oldu. Kamu görevlilerine seslendim. (...) Bu konuya bu kadar sert neden girdim onu da söyleyeyim. Önümüze belgeler geldi. Hatırlıyorsunuz bir şehir hastanesinin temeli atıldı. Ama bakıyorsunuz ki, temel atıldıktan sonra ihale yapılıyor. Duydunuz mu böyle bir şey? Önce temel at, sonra ihale yap. Önce inanamadık."

Bir memurun yazdığı 'muhalefet şerhi'ni gördüm

"Bir daha araştırıldı. Bir devlet memuru altına muhalefet şerhi yazmış. "Temel atıldıktan sonra nasıl ihale yapacağız" diye... İşte o memur devletin şerefli memurudur. Ama müsteşar, genel müdür falan bir grup var orada. Temelini önceden atıp ihalesini sonradan yaptıkları firmaya o ihaleyi veriyorlar. Olması gereken devletin saygın kurumlarının harekete geçip bu rezalete son vermeleridir. Ne oldu? Tık yok. Soygun düzeni devam ediyor."

Bir kez daha söylüyorum. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse...

"Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibarıyla durun. Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik açıklamaları suçtur' diye açıklama yapmış. Yolsuzlukla mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır. Bir kez daha söylüyorum. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, onun karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa! Kanuna uyan, görevini yapan herkesin benim başımın üstünde yeri var."