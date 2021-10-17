HDP'den Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Partiye tezkere şartı

Millet İttifakı içinde boy gösteren Halkların Demokratik Partisinden (HDP) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partiye tezkere şartı geldi. Vatan topraklarının güvenliği için gerekli olan tezkereler Millet İttifakında siyaset malzemesi yapılarak pazarlık konusu haline getirildi.

Abone ol

TÜRKİYE'nin ulusal güvenliği açısında kritik öneme sahip askeri tezkereler Millet İttifakı için pazarlık konusu haline geldi.

İttifakın perde arkasındaki ortağı Halkların Demokratik Partisi (HDP), meclise gelecek tezkerelerin muhalefet partileri için sınav olacağını söyleyerek paydaşlarına gözdağı sinyali verdi.

"Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır" diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) tavrının farklı olması gerektiğini söyledi.

Mithat Sancar, şunları söyledi:

"Muhalefet partileri tezkere konusunda geçmiş tavırlarından farklı bir tutum almalıdır. Tezkerelerin bugüne kadar muhalefet partilerinin desteğiyle geçmiş olması elbette bizim hep eleştirdiğimiz bir konudur. Ben inanıyorum ki muhalefet partileri özellikle ana muhalefet partisi bu tezkere konusunda geçmiş tavrından farklı bir tutumu gündemine alacaktır, almalıdır. Aksi takdirde bu iktidarın savaş politikalarının Türkiye'de demokratik yeni başlangıç arayışlarını boğmaya yönelik olduğu gerçeğini ıskalamış oluruz."

CHP ne yapacak? Bugüne kadar Libya tezkeresi haricinde yurt dışına asker gönderme yetkisini içeren tezkereler HDP'nin dışındaki bütün partilerin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edildi. Ancak HDP'nin 'sınav' olarak nitelendirdiği tezkereler konusunda Millet İttifakı ortaklarının nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi 30 Ekim'de, Lübnan tezkeresinin süresi 31 Ekim'de, Azerbaycan tezkeresinin süresi ise 17 Kasım'da doluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının buralardaki görev süresinin uzatılmasını öngören cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

(YENİ ŞAFAK)