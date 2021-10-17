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Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu

SUUDİ ARABİSTAN'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarıyla birlikte Mekke'deki Mescid-i Haram'da sabah namazı sırasında aralıksız saf tutuldu.

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SUUDİ ARABİSTAN Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mescid-i Haram'a ibadet etmeye gelen binlerce kişinin yaklaşık bir buçuk yılın ardından aralıksız saf tuttuğu görüldü.

'Kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ilk sabah namazı' ifadesiyle yapılan paylaşımda binlerce Müslüman'ın Kabe'ye yönelerek namaz kıldığı fotoğraflara yer verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 15 Ekim'de yayımlanan haberde 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceği duyurulmuştu.

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