ABD'de milyonlarca koronavirüs aşının çöpe gittiği ortaya çıktı

Eylül ayı itibarıyla düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde üçü ilk doz aşısını yaptırabildi. ABD'de ise kullanılmayan milyonlarca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının çöpe gittiği ortaya çıktı.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelindeki kaynaklara erişim adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milyonlarca insan aşı bekliyor. ABD'de ise aşılar çöpe gidiyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre mart ve eylül ayları arasında ülkede 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe atıldı. Başka bir araştırmada da aralık ve temmuz ayları arasında 1 milyon doz aşının kullanım dışı kaldığı tespit edildi.

Aşıların çöpe gitmesinin başlıca nedenlerinden biri randevulara gidilmemesi. Eyaletlere dağıtılan aşılar bürokratik engeller ve güvenlik endişeleri nedeniyle başka ülkelere de bağışlanamıyor.