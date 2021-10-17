BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  DÜNYA

ABD'de milyonlarca koronavirüs aşının çöpe gittiği ortaya çıktı

ABD'de milyonlarca koronavirüs aşının çöpe gittiği ortaya çıktı

Eylül ayı itibarıyla düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde üçü ilk doz aşısını yaptırabildi. ABD'de ise kullanılmayan milyonlarca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının çöpe gittiği ortaya çıktı.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelindeki kaynaklara erişim adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milyonlarca insan aşı bekliyor. ABD'de ise aşılar çöpe gidiyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre mart ve eylül ayları arasında ülkede 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe atıldı. Başka bir araştırmada da aralık ve temmuz ayları arasında 1 milyon doz aşının kullanım dışı kaldığı tespit edildi.

Aşıların çöpe gitmesinin başlıca nedenlerinden biri randevulara gidilmemesi. Eyaletlere dağıtılan aşılar bürokratik engeller ve güvenlik endişeleri nedeniyle başka ülkelere de bağışlanamıyor.

Milyonlarca insan aşı bekliyor

ABD'de aşılar çöpe atılırken dünyada milyonlarca insan hala ilk doz aşısını olmayı bekliyor. Eylül ayı itibarıyla düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde üçü ilk doz aşıyı yaptırabildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti Şirin Payzın'ı rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti Şirin Payzın'ı rahatsız etti
Tesbih namazı nasıl niyet edilir Diyanet tesbih namazı neden kılınır?
Tesbih namazı nasıl niyet edilir Diyanet tesbih namazı neden kılınır?
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Mevlid Kandili namazı
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Mevlid Kandili namazı
Adetliyken kandilde yapılacak ibadetler neler yapılır Kur'an okunur mu?
Adetliyken kandilde yapılacak ibadetler neler yapılır Kur'an okunur mu?
Sosyal medya platformları kullanıcıları çalışan gibi görüyor
Sosyal medya platformları kullanıcıları çalışan gibi görüyor
Türkiye Almanya ilişkilerinde üçüncü ülkelere yatırım fırsatı
Türkiye Almanya ilişkilerinde üçüncü ülkelere yatırım fırsatı
Mevlid Kandili namazı var mı 12 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır?
Mevlid Kandili namazı var mı 12 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır?
Galatasaray Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
ABD'de lojistik sektöründen aşı zorunluluğun tedarik sorununu artıracağı uyarısı
ABD'de lojistik sektöründen aşı zorunluluğun tedarik sorununu artıracağı uyarısı