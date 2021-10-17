Okan Kurt rehin alındı! Demet Akalın isyan etti

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan eşi Okan Kurt'un rehin alındığını söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi. Saatler sonra bulunduğu iş yerinden çıkan Okan Kurt ise tehdit edildiklerini iddia etti, şikayetçi oldu.

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Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda yemek yerken yan komşularıyla kavga ettiğini ve işyeri sahipleri tarafından rehin alındığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından yardım isteyen Akalın, eşi Okan Kurt'un restoran sahipleri tarafından dışarı çıkmasına izin verilmediğini polisin de içeri giremediğini söyledi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu anda İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda olduğunu ve İstanbul'a dönmeye çalıştığını anlatan Akalın, şunları söyledi:

"Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan'. Nasıl oluyor bu işler?"

Okan Kurt: Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş

Demet Akalın'ın paylaşımlarından kısa bir süre sonra bulunduğu iş yerinden çıkan Okan Kurt ise komşularını suçlayarak tehdit edildiklerini iddia etti. Tartıştığı isimlerden birinin Cumhurbaşkanı'nın berberi olduğunu söylediğini aktaran Kurt, "Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda arbede çıktı. Burada bir arkadaş var "Ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim" diyor. "Ben bu sokağın sahibiyim" diyor.

Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırına sustuk ama bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler bizi buradan çıkaracaklarmış. Babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler." diye konuştu.

Kavganın nedeni düğünler

İddialara göre kavganın nedeni Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda düğün organizasyonları yapmaya başlaması olduğu ileri sürüldü. Mekanın sahipleri, düğün organizasyonlarının yapılmasının anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek işletmenin kebapçı olarak hizmet vermeye devam etmesini istediler. Okan Kurt, bu talebi kabul etmeyerek düğün organizasyonlarına devam etmesi üzerine mekan sahipleriyle aralarında kavga çıktı. Çıkan kavganın sonunda her iki tarafta birbirlerinden şikayetçi oldu.