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Ekrem İmamoğlu'ndan iddialı çıkış

Ekrem İmamoğlu'ndan iddialı çıkış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son aylarda giderek artan taksi tartışmalarıyla ilgili iddialı konuştu. İmamoğlu, İstanbul'daki taksi plaka ağalığını bitireceklerini söyledi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile taksi plaka sahipleri arasındaki gerginlik tırmanıyor. "Bin yeni taksi" önerisinin UKOME'den 9'uncu kez reddedilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iddiaları bir açıklama geldi.

İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbullulara bir söz verdiklerini söyleyerek taksi plaka ağalığına son vereceklerini söyledi. 

İşte İmamoğlu'nun o açıklaması;

"İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun."

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