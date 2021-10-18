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Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ilde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ilde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre; bugün Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba sağanak yağış...

Meteoroloji’nin yayımladığı haritaya göre pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor. Sağanak yağışın beklendiği iller ise şöyle;

İşte sağanak yağış beklenen 47 şehir

İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik,  Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop,  Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize,  Bayburt, Erzurum, Artvin,  Ağrı, Iğdır, Van,  Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.

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