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Mısır'da aşısızların kamu kurumlarına girişine yasak kararı alındı

Mısır'da aşısızların kamu kurumlarına girişine yasak kararı alındı

 MISIR hükümeti, Kovid-19 aşısı yaptırmamış memurların 15 Kasım'dan, vatandaşların da 1 Aralık'tan itibaren resmi kurumlara girişine yasak getirdi.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi kurumlara aşısızların alınmaması kararı, Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığında toplanan Koronavirüs Kriz Yönetimi Yüksek Komite toplantısında alındı.

Aşılarını yaptırmayan memurların 15 Kasım'dan itibaren görev yerlerine girişlerine izin verilmemesi ya da her hafta PCR testi yaptırmaları şartı getirildi.

Aşısız vatandaşlar ise 1 Aralık'tan itibaren kamu kurumlarına giriş yapamayacak.

Toplantı sırasında Sağlık Bakanı Hale Zayid, Mısır'da şu ana kadar vatandaşlara 31,7 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

Zayid, vatandaşların aşıya ulaşımını sağlamak için cuma günleri mescitler, pazar günleri kiliseler, mahkemeler ve trafik gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda aşı merkezleri kurulacağını duyurdu.

Öte yandan Yüksek Öğretim Bakanı Halid Abdulgafur, ülkedeki üniversitelerde şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı uygulandığını açıkladı.

Resmi verilere göre, bugüne dek Kovid-19 nedeniyle Mısır'da 17 bin 926 kişi hayatını kaybetti.

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