Ebru Aker kaç yaşında evli mi oğlunun babası ilk eşi kimdir?

Deneyimli ve başarılı sunucu Ebru Akel doktor olan yeni sevgilisi ile yakalandı hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir Show TV'de Bu Sabah programını sunan başarılı sunucu Ebru Akel 45 yaşında ve aslen İzmir Alsancak doğumlu. 2012 yılında iş adamı Özer Sancak ile evli olan Ebru Akel'in Eren Sancak adında bir kızı vardır.

45 yaşındaki sunucu ve oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı. Ebru Akel ile doktor sevgilisi, Beyoğlu Gümüşsuyu’ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi.

Eşi Özer Sancak'tan boşandı: Son zamanlarda ünlü çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Aile büyükleri evlilik için çok mücadele verse de, pandemi döneminde yaşanan derin görüş ayrılıkları evliliğin sonunu getirdi. Ünlü çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin evliliğinden olan çocukları Eren Sancak'ın velayeti Ebru Akel'e verildi.

Ebru Akel kimdir: Ebru Akel, 1 Mart 1976 tarihinde İzmir, Alsancak'da doğmuştur. Ablaları Deniz ve Şeniz'den sonra ailenin üçüncü kız çocuğudur. Babası Selahattin Akel, İzmir'in ilk tekstilcilerinden ve Denizli Sarayköylüdür. Annesi Nedret Akel AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev yaptı.

Yedi yaşında bale eğitimi almaya başladı. İzmir Gazi İlkokulu'ndan mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladı. 1997 yılında yüksek bölümünden mezun oldu. Aynı dönemde 6 yıl da piyano-solfej eğitimi aldı.

Oyuncu ve yönetmen ablası Deniz Akel'in adeta 'zorlamasıyla' show dünyasıyla tanıştı. Ablası Deniz Akel 'in yönetmenliğini üstlendiği bir klipte; 1995 yılında Suat Suna'nın 'Hasret Fenerleri' klipinde oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

1997 yılında Star televizyonunun güzellik yarışmasına katıldı ancak sonuçlanmadan yarışmadan çekilmiştir.

İlerleyen yıllarda belinde yaşadığı bazı problemlerden dolayı 2 yıl balerinlik yapabildikten sonra baleyi bırakmak zorunda kaldı ve Televizyon kariyerine devam etti.

1996 yılında 'Hiç Bana Sordun Mu" dizisinde oynadı. 1997 yılında" Motor Life" programını sundu. 1998 yılında "Eltiler" dizisinde oynadı. 1998-2000 yılları arasında o dönemin unutulmaz ve başarılı moda programı olan "Sihirli Ayna"yı sundu.

1998-2000 yılları arasında o dönemin en çok ses getiren dizisi "Kara Melek" te oynadı.

2000 Yılında Fatma Girik ve daha birçok önemli oyuncusuyla birlikte "Benim İçin Ağlama" adlı dizi için kamera önüne geçti.

Ablası Deniz Akel ile Nişantaşı'nda "Akel's" adlı bir imaj danışmanlık şirketi vardır.

2000 yılında bir güzellik yarışması sunarak daha büyük topluluklara kendini tanıttı.

2001 yılında Kadir İnanır'ın baş rollerini üstlendiği "Kumsaldaki İzler" adlı dizisinde oynadı.

2001 yılında "Hepsi Gerçek" isimli bir realty show programını sundu. İngilizce ve Türkçe olmak üzere özel geceler ve güzellik yarışmaları sundu. (Best Model Of Word ve Star Tv. Güzellik yarışmaları.

2003 yılında eylül ayından itibaren Show tv!de "Ben Evleniyorum"."Biz Evleniyoruz", "Sevda Masalı", "İkinci Bahar", "Gelinim Olur Musun?" adlı programları 2004 yılına kadar reyting rekorları kırarak sundu.

2003'de Ebru Akel, Can Ateş ile aşk yaşamaya başladı. Ancak 2008'de ayrıldılar.

2005 yılında Kanal D'ye transfer olarak "Size Anne Diyebilir Miyim?" yarışmasını 8.5 saat süren rekor canlı yayınla tamamladı.

"Gönüllerde İkinci Bahar" adlı reyting show'unun sunuculuğunu başarıyla yaparken.

2003-2005 model olarak Loreal'in 2 yıl Boyunca saç modelliğini yaptı ve uluslar arası anlaşma imzalayan ilk Türk model oldu. Görselleri Hindistan, Dubai, Abudabi gibi ülke ve şehirlerde kullanıldı. Bunun yanı sıra oynamış olduğu reklam filmleri içinde "Alidays", "Akbank", Filliboya" ve ilk kez bir ürünü sahiplenerek adını kampanyası bulunmaktadır. Rejoice reklam kampanyası kapsamında bayanları "değişime önce saçlarınızdan başlayın" diyerek yeniliğe ve değişime davet etti.

2005 "Hayaller Gerçek Oluyor" Kanal D ( yarışması), 2005 "Organize İşler" sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik ve Özgü Namal ile birlikte oynadı.

2005-2006 "İlk Göz Ağrısı" Cem Davran ile başrolü paylaştığı dizi film ATV. 2006 Kadir İnanır ile başrolü paylaştığı "azap yolu" ATV. 2006-2007 iki sezon boyunca atv'de yayınlanan "Oryantal Star" adlı yarışmayı sunmuştur. 2007 yılında hafta İçi her gün "Erkek Dadı Aranıyor" Realty, 2007 yılında Türkiye ilk kez yapılanan Atv'de yayınlanan "Profesyonel" adlı yarışma programını sundu.

2007 Atv'de yayınlanan "Halkın Yıldızları" adlı programın sunuculuğunu yaptı.

2008'de Abdullah Oğuz'un yapımcısı ve yönetmeni olduğu "Sıcak" isimli sinema filminin başrollerini Cem Özer, Gürgen Öz ve Hazım Körmükçü'yle paylaştı.

2010,2011 yılında Star Tv de yayınlanan "Küçük Sırlar "dizisinde oynadı. 2012 yılında atv'de yayınlanan, başrollerini Duygu Yetiş, Kenan Ece ve Larissa Gacamer'in paylaştığı "Krem" isimli dizide rol aldı.

Ebru Akel, 30 Ağustos 2012 tarihinde işadamı Ethem Sancak'ın oğlu Özer Sancak'la evlendi. 12 Temmuz 2013 tarihinde Eren adında bir oğlu oldu.