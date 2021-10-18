BIST 1.410
DOLAR 9,27
EURO 10,73
ALTIN 526,56
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Dolar haftaya yeni rekorla başladı! 18 Ekim 2021 döviz kurları

Dolar haftaya yeni rekorla başladı! 18 Ekim 2021 döviz kurları

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Dolar haftaya 9.29 seviyesinde başlayarak tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın da yükselişe geçti... İşte 18 Ekim 2021 günü altın ve döviz piyasasında son durum...

Abone ol

Dolar 9.27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9.2950 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise 10.7679 lira seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, dolar kurundaki yükselişin süreceği uyarısında bulunuyor.

Aytın tarafında da yükseliş sürüyor. Ons altın düşerken, dolardaki yükseliş nedeniyle Gram altın yükseliyor. Gram altın spot piyasada 527 liradan işlem görürken, çeyrek altın 863 liradan satılıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 3 bin 378 lira...

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması
ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Kim-Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu Volkan Demirel değerlendirdi
Kim-Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu Volkan Demirel değerlendirdi
 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'yi işaret etti ölümcül bir bıçak sapladı
 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'yi işaret etti ölümcül bir bıçak sapladı
Haftanın ilk iş gününde yağmurla İstanbul'daki trafik durma noktasına geldi
Haftanın ilk iş gününde yağmurla İstanbul'daki trafik durma noktasına geldi
İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı
İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı
18 Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı 2021 35 il listede
18 Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı 2021 35 il listede
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den seks işçiliğini yasaklama sözü
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den seks işçiliğini yasaklama sözü
Meteoroloji açıkladı: Yağışlarda sevindirici haber! Üçe katladı
Meteoroloji açıkladı: Yağışlarda sevindirici haber! Üçe katladı
Mısır'da aşısızların kamu kurumlarına girişine yasak kararı alındı
Mısır'da aşısızların kamu kurumlarına girişine yasak kararı alındı