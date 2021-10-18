Dolar haftaya yeni rekorla başladı! 18 Ekim 2021 döviz kurları
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Dolar haftaya 9.29 seviyesinde başlayarak tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın da yükselişe geçti... İşte 18 Ekim 2021 günü altın ve döviz piyasasında son durum...Abone ol
Dolar 9.27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9.2950 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise 10.7679 lira seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, dolar kurundaki yükselişin süreceği uyarısında bulunuyor.
Aytın tarafında da yükseliş sürüyor. Ons altın düşerken, dolardaki yükseliş nedeniyle Gram altın yükseliyor. Gram altın spot piyasada 527 liradan işlem görürken, çeyrek altın 863 liradan satılıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 3 bin 378 lira...