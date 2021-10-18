BIST 1.410
DOLAR 9,27
EURO 10,73
ALTIN 526,56
HABER /  SPOR
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar vefat etti

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar vefat etti

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve özel bir hastanede tedavi altına alınan Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu Emin Kar hayatını kaybetti.

Abone ol

 Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerji krizi Türkiye'yi de sallayacak! Bu kış elektrik kesilebilir, kazakla oturmak zorunda kalabiliriz!
Enerji krizi Türkiye'yi de sallayacak! Bu kış elektrik kesilebilir, kazakla oturmak zorunda kalabiliriz!
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
En çok vaka artışı Karadeniz'de! Prof. Dr. Faruk Aydın'dan bölge için ek tedbir önerisi
En çok vaka artışı Karadeniz'de! Prof. Dr. Faruk Aydın'dan bölge için ek tedbir önerisi
Ebru Aker kaç yaşında evli mi oğlunun babası ilk eşi kimdir?
Ebru Aker kaç yaşında evli mi oğlunun babası ilk eşi kimdir?
Dolar haftaya yeni rekorla başladı! 18 Ekim 2021 döviz kurları
Dolar haftaya yeni rekorla başladı! 18 Ekim 2021 döviz kurları
Kim-Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu Volkan Demirel değerlendirdi
Kim-Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu Volkan Demirel değerlendirdi
Sinemacılar aşı ve PCR'a karşı isyanda! Zorunluluk kaldırılmazsa eylem yapacaklar
Sinemacılar aşı ve PCR'a karşı isyanda! Zorunluluk kaldırılmazsa eylem yapacaklar
 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'yi işaret etti ölümcül bir bıçak sapladı
 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'yi işaret etti ölümcül bir bıçak sapladı
Haftanın ilk iş gününde yağmurla İstanbul'daki trafik durma noktasına geldi
Haftanın ilk iş gününde yağmurla İstanbul'daki trafik durma noktasına geldi
Fransız tarihçi Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi: Erdoğan takıntısından unutuyor
Fransız tarihçi Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi: Erdoğan takıntısından unutuyor