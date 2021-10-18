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Okan Kurt kavga olayı nedir rehin alındı mı son haberi açıkladı

Okan Kurt kavga olayı nedir rehin alındı mı son haberi açıkladı

Demet Akalın'ın iş adamı olan eşi Okan Kurt dün akşam sahibi olduğu Hirahan'da bir kavgaya karıştı Demet Akalın Okan rehşn alındı, can güvenliği yok diyerek polislere çağrı yaptı. Peki nedir Okan Kurt'un dayak yediği iddia edilen rehin alma olayı?

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Demet Akalın'ın iş adamı olan eşi Okan Kurt dün akşam olaylı bir gece yaşadı. İşlettiği ve kızı Hira'nın adını verdiği kebabçıda düğün orgazine ettiği için mekan sahipleri ile kavga ettiği iddia edilen Okan Kurt'un rehin alındığı haberi üzerine Demet Akalın polislere çağrıda bulunmuştu. Peki nedir Okan Kurt olayı, Hirahan Kebabçı nerede?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İzmir dönüşü Instagram hesabından yayınladığı videolarda Okan Kurt'un sahibi olduğu Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan Hirahan Restoran’da yan komşusuyla kavga ettiğini söyledi.

Akalın, "Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış. Okan’ın can güvenliği yok. Beykoz Emniyet'i nerede? Ben de İstanbul'a inince oraya gideceğim" diyerek polisen yardım istedi.

Havaalanında çektiği videoyu paylaşan Akalın, basına da seslendi. "Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar" dedi.

Akalın'ın isyanının ardından olay yerine polis ekipleri gönderildi.

Okan Kurt'un babasına ait olduğu söylenen arabanın da parçalandığı ortaya çıktı.

Yaşananların ardından da Okan Kurt, “Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın berberiymiş. Cumhurbaşkanımıza boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak Sayın Cumhurbaşkanımızın hatrına sustuk. Ama bu tehditler hoş değil.” açıklamasını yaptı.

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