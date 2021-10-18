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Ahmet Hakan 'iktidarın da işi zor muhalefetin de' dedi tek tek açıkladı

Ahmet Hakan 'iktidarın da işi zor muhalefetin de' dedi tek tek açıkladı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iktidarın ve muhalefetin önündeki zorlukları maddeler halinde köşe yazısında paylaştı.

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Pandemiyle birlikte artan büyüyen ekonomik zorluklar fahiş fiyatlar artan döviz kuru gündemde. Ekonomi sorunu artık anketlerde ilk sırada yer alıyor.

Peki iktidar ve muhalefet sorunları çözebilecek mi? Her iki kesim önündeki engeller ne? Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gelecek adına karamsar bir tablo çizdi. 

"İktidarın da işi zor muhalefetin de" başlıklı yazı kaleme alan Hakan, her iki tarafın yanlışlarını maddeler halinde sıraladı:

İktidarın zorlukları

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

Muhalefetin zorlukları

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

* Tam olarak itimat telkin edememesi.

* Bir cazibe merkezi haline gelememesi.

* Esaslı bir hikâyesinin olmaması.

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