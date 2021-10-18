Okan Kurt aslen nereli kaç yaşında gerçek mesleği nedir?

Demet Akalın'ın iş adamı olan eşi Okan Kurt dün akşam sahibi olduğu Hirahan'da bir kavgaya karıştı Demet Akalın Okan rehin alındı, can güvenliği yok diyerek polislere çağrı yaptı. Peki kimdir Okan Kurt, aslen nereli, kaç yaşında ve Demet Akalın'ın eşi ne iş yapıyor, asıl mesleği nedir?

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Demet Akalın'ın iş adamı olan eşi Okan Kurt dün akşam olaylı bir gece yaşadı. İşlettiği ve kızı Hira'nın adını verdiği kebabçıda düğün orgazine ettiği için mekan sahipleri ile kavga ettiği iddia edilen Okan Kurt'un rehin alındığı haberi üzerine Demet Akalın polislere çağrıda bulunmuştu. Peki nedir Okan Kurt olayı, Hirahan Kebabçı nerede?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İzmir dönüşü Instagram hesabından yayınladığı videolarda Okan Kurt'un sahibi olduğu Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan Hirahan Restoran’da yan komşusuyla kavga ettiğini söyledi.

Akalın, "Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış. Okan’ın can güvenliği yok. Beykoz Emniyet'i nerede? Ben de İstanbul'a inince oraya gideceğim" diyerek polisen yardım istedi.

Havaalanında çektiği videoyu paylaşan Akalın, basına da seslendi. "Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar" dedi.

Akalın'ın isyanının ardından olay yerine polis ekipleri gönderildi.

Okan Kurt'un babasına ait olduğu söylenen arabanın da parçalandığı ortaya çıktı.

Yaşananların ardından da Okan Kurt, “Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın berberiymiş. Cumhurbaşkanımıza boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak Sayın Cumhurbaşkanımızın hatrına sustuk. Ama bu tehditler hoş değil.” açıklamasını yaptı.

Okan Kurt kimdir: Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, küçük yaşlardan beri ticaretle uğraşıyor. 5 yıl Amerika'da eğitim göre iş adamı, 2 yıl da İtalya'da yaşamıştır.

Başarılı iş adamı, 2012 yılında ünlü popçu Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

İş adamı kimliğiyle tanınan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın 'Şerefime Namusuma' klibinde oynamıştır. Bu klip ile oyunculuk yeteneğiyle gündeme gelen Okan Kurt, Şahan Gökbakar'ın 'Osman Pazarlama' filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.