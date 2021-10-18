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Birleşmiş Milletler duyurdu Suriye'de hükümet ve muhalefet anayasa için anlaştı

Birleşmiş Milletler duyurdu Suriye'de hükümet ve muhalefet anayasa için anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nde yer alan hükümet ve muhalefet taraflarının başkanlarının yeni bir anayasa taslağı hazırlama konusunda anlaştıklarını bildirdi.

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Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum yetkililerinden oluşan 45 kişilik anayasa taslağı komitesi, BM gözetimindeki seçimlerden önce yeni bir anayasa hazırlamakla yükümlü.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Pazar günü yaptığı açıklamada, bir hafta sürecek görüşmeler öncesinde ilk kez bir araya gelen iki tarafın başkanlarının "anayasal reform taslağı hazırlamaya ve hazırlama sürecini başlatmaya" karar verdiklerini açıkladı.

Pedersen, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, toplantılarda "temel prensiplerin" görüşüleceğini söyledi ancak detay vermedi.
Suriye Anayasa Komitesi'nde muhalefet lideri Hadi el Bahra, delegasyonunun tüm Suriye vatandaşları için eşit hakları da sağlayacak reformlar talep ettiğini söyledi.

Bahra, Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, "Güçler ayrılığı olmadığı için mevcut anayasa yanlış şekillerde kullanılan bir dengesizlik yarattı" dedi.

Bahra, her iki tarafın egemenlik ve hukukun üstünlüğü konuları da dahil sorunlarla ilgili önerilerini içeren metinleri ortaya koyacağını söyledi.
Reuters, Suriye hükümeti delegelerinin basına konuşmadıklarını bildirdi.
Ocak ayında "Esad'ın temsilcilerinin, muhalefetin yanı sıra özel temsilciliğin anayasal süreci devam ettirmekle ilgili kendi fikirlerini de reddettiğini" söyleyen Norveçli diplomat Pedersen, "O zamandan beri.. nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bir fikir birliği oluşturmaya çalışıyordum. Böyle bir fikir birliğine vardığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Bu, Ocak ayından beri gerçekleşen ilk, iki yılda gerçekleşen altıncı görüşmeydi.

Reuters'ın haberine göre Batılı diplomatlar Rusya'nın son zamanlarda görüşmelerde esneklik göstermesi konusunda Şam'ı uyardığını söylüyor.
Pedersen son aylarda iki kez Moskova'yı ziyaret etti.

Pedersen, "Suriye Anayasa Komitesi siyasi sürece önemli bir katkı ancak komite siyasi krizi kendi başına çözemez" dedi.

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