Algı Eke kimdir kaç yaşında estetiksiz hali nasıldı? Algı Eke filmleri ve dizileri

Son olarak yayın hayatı kısa süren Hizmetciler dizisinde Atiye karakterine hayat veren Algı Eke'nin kırmızı bikinili paylaşımı olay oldu. Yoga zamanı notuyla paylaşım yapan Algı Eke'nin hayatı da merak edildi. Peki kimdir Algı Eke, kaç yaşında, evli mi? İşte Algı Eke'nin estetiksiz hali.

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Ekranlarda ilk kez 2008 yılında Baba Ocağı dizisi ile çıkan Algı Eke son olarak Hizmetçiler dizisi ile yeniden ekrana geldi. Fakat dizinin hayatı çok kısa sürdü, yayından kaldırıldı. İnstagram hesabında Yoga zamanı notutla yaptığı paylaşımla konuşulan Algı Eke kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

2008 yılında yayınlanan 'Baba Ocağı' adlı oyunculuğa başlayan Algı Eke, son olarak ekran hayatı kısa süren 'Hizmetçiler' dizisinde rol aldı.

Uzun bir süredir ekranlara ara veren Algı Eke, Instagram hesabından paylaştığı ayna pozuyla hayranlarından tam puan aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla gündem olan güzel oyuncu, beyaz gömleğiyle verdiği poza "Yoga zamanı" notunu düştü.

Algı Eke, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan önce İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı, sonra üniversite eğitimi için Berlin’e gitmiş ve burada tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Baba Ocağı dizisi ile yaşayan Algı Eke; Hayat Sevince Güzel, Ayrılsak da Beraberiz, Galip Derviş, Annem Uyurken, Keşanlı Ali Destanı, Dürüye'nin Güğümleri, Guruldayan Kalpler, Kedi Özledi, Mazi Yarası gibi yapımlarda rol almıştır.

Algı Eke estetiksiz hali

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Atiye karakterine hayat veren Algı Eke, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.

Algı Eke'nin rol aldığı filmler:

2009 – Mazi Yarası (Sevda)

2013 – Kedi Özledi (Kıymet Sönmez)

2015 – Guruldayan Kalpler (Vicdan)

2015 – Yok Artık! (Melis)

2016 – Kaygı (Hasret)

2016 – Kaçma Birader (Esma Tunçbilek)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Zehra)

2017 – Cingöz Recai (Hülya)

2020 – Nasipse Olur (Günfer)

Algı Eke'nin rol aldığı diziler:



2008 – Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar )

2010 – Dürüye’nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Fehime)

2012 – Annem Uyurken (İclal Aycan)

2013-2014 – Galip Derviş (Hülya Uçar)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (Berna)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)

2017 – İsimsizler (Dr. Elif Toprak)

2020 – Hizmetçiler (Atiye)