İngilte'de okullarda yüz tanıma sistemiyle ödemeye geçtiler

Yüz tanıma sistemi dünyanın pek çok yerinde uygulanmaya devam ediyor. Metrolarda ödeme sistemi olarak tanınmasının ardından bir haber de İngiltere'den geldi. Çocuklar kantinde alışveriş yaparken yüz tanıma sayesinde nakitsiz ödeme yapabilecek.

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İngiltere'nin Kuzey Ayrshire bölgesindeki 9 okulda 'yüz tanımayla ödeme' sistemine geçiş yapıldı. Böylece nakit para ya da kartla ödemedeki temas ortadan kalktığı gibi çok daha hızlı bir çözüm de sunulmuş oluyor. Ancak velilerin aklında çeşitli gizlilik ve güvenlik sorunları var.

Rusya'nın başkenti Moskova, geçtiğimiz hafta 240'tan fazla metro istasyonunda yolcuların kameraya bakarak ödeme yapmasına imkan tanıyan bir yüz tanıma sistemini hayata geçirdi. Bu sayede kart ve temasa gerek kalmadan işlem tamamlanıp turnike açılabiliyor.

Şimdi ise bu sistem İngiltere'de okullar için öğle yemeği ödemelerine entegre ediliyor. Çocuklar bu sayede nakit para ya da kart ödemesi yapmadan yüzlerini okutup hızlı bir şekilde ödeme yapabilecekler.

Kuzey Ayrshire bölgesindeki 9 okulda hayata geçirilen bu sistem, teması azaltmanın yanı sıra hız kazanma açısından da büyük önem taşıyor. Tenefüs sürelerinin kısa olduğu düşünüldüğünde karar birçok kişiye mantıklı geliyor.

Okullar ve sistemin kurucusu CRB Cunningham, yüz tanımanın gizlilik ve güvenlik endişeleri ortaya çıkaracağına yönelik endişeleri zamanla gidereceğini savundu. CRB Cunningham, donanımın canlı yüz tanıma şeklinde kullanılmadığını ve şifreli yüz izi şablonlarının kontrol edilerek işlemin gerçekleştirildiğini belirtti. Bu sisteme geçiş yapan okullarda zaten daha önce parmak izi okuyucular kullanılıyordu. Bu yüzden yepyeni güvenlikkatmanından çok biyometrik teknolojide bir değişim gerçekleşmiş durumda.

İngiltere'nin attığı bu adım aslında diğer ülkeler için çok önemli. Zira gizlilik ve güvenlik konusunda kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkarsa birçok farklı hem pandemi döneminde teması azaltmak hem de daha hızlı bir ödeme alımı gerçekleştirmek için yüz tanımayı kullanabilir.