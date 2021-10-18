Facebook sanal evren için atağa geçti 10 bin işçi alacak

Facebook’tan yeni girişimciliğe ilk adım. Facebook, duyuru yaparak sanal evren hayalini gerçekleştirmek için 10 bin işçi alacağını duyurdu.

Abone ol

Şirket yaptığı duyuruda 10 bin yeni istihdamın AB ülkelerinde yapılacağını ve çoğunun kalifiye mühendislerden oluşacağını belirtti. Facebook’un kurucusu Zuckerberg ise sanal gerçeklik evreninin büyük savunucuları arasında yer alıyor.

Sosyal medya devlerinden olan Facebook, Oculus'u satın aldıktan sonra yeni bir hedef belirledi. Sanal gerçeklik seti, Oculus Quest'i satışa sunan Facebook ayrıca Horizon adında bir sanal gerçeklik dünyası da geliştiriyor.

Sanal evren kurmak istiyor

Facebook sanal gerçeklikteki bu adımları bir sonraki seviyeye taşıyor. Şirket bir sanal evren kurmak istiyor. Metaverse adıyla bilinen bu evren her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamına geliyor.

10 bin işçi alacak

Bu dünyaya girebilmek için sanal gerçeklik gözlüğü gibi aletlere ihtiyaç duyulacak. Facebook sanal evrenin kurulması için Avrupa Birliği'nde atağa geçti. Şirket birlik içerisindeki ülkelerde toplamda 10 bin kişilik bir istihdam oluşturacak. Beş yıllık süre içerisinde oluşturulacak ekibin uzmanlaşmış mühendislerden oluşacağı belirtildi.

Sanal evreni destekliyor

Facebook'un blog paylaşımında sanal evrenin şirketin büyük öncelikleri arasına alındığı aktarıldı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in şiddetli bir sanal evren savunucusu olduğu biliniyor.

Ortaklığa açık

Facebook'un blog paylaşımında sanal evrenin şirketin büyük öncelikleri arasına alındığı aktarıldı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in şiddetli bir sanal evren savunucusu olduğu biliniyor.