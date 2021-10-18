Araba alacaklara kötü haber topluyorlar uzman isim uyardı

Sıfır araba bulma sorunu devam ederken Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bayi, galeri ve kurumsal ikinci el araç firmalarının araçları toplamaya başladığını açıkladı. Hem ikinci el hem de sıfır araba fiyatlarında artış yaşanacağı belirtiliyor.

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Tüketicilerin özellikle 2. el araç alımı konusunda beklemeye geçtiğini söyleyen Cardata Genel Müdürü Yalçın, kasım ayından itibaren talebin kademeli olarak artacağını öngördüklerini kaydetti.

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün ilgili yazısı şöyle; Otomotiv pazarında tedarik sorunlarından kaynaklı “sıfır” araç bulunurluğu sorunu devam ederken, 2. el araç pazarı da geçtiğimiz ayların aksine durgun günler yaşıyor. İkinci el araç sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğunu, sıfır araç tedarikindeki sıkıntıların uzama sinyalleri doğrultusunda kasım ayından itibaren 2. elde hareketlenme olabileceğine dikkat çekti.



2. el araç fiyatlarının şu anda rayına oturduğunu belirten Yalçın, “Temmuz ve ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler 2. eldeki satın alma ihtiyaçlarını biraz öteledi ve beklemeye geçti. Bu durum ise 2. elde fiyatların rayına oturmasını sağladı” dedi.

2. el araç fiyatları artacak

Sıfır araçlardaki tedarik sıkıntılarının 2022’de de devam edeceğinin açıkça konuşulduğunu hatırlatan Yalçın, “Özellikle kasım ayından itibaren 2. el araç pazarındaki talebin kademeli olarak aralık ortasına doğru bir seyirde artacağını öngörüyoruz. Bu durum da 2. el araç fiyatlarını biraz artıracaktır” diye konuştu.

‘Sıfır’ da zamlanacak



Ekim ayından itibaren 2. el ticareti yapan firmaların yeni bir döneme hazırlandığının altını çizen Hüsamettin Yalçın, “Yaşanan gelişmeler 2022’nin 2. el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar” diye konuştu.

“0” km araç pazarına da değinen Cardata Genel Müdürü Yalçın, küresel otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı çip krizi sorununa lojistik, hammadde, sürücü bulunurluğu gibi birçok yeni sorunun eklendiğini ve tüm bu etkenlerin iç dinamiklerle birleştiğinde talebin azalıp fiyatların artmasına neden olabileceğini vurguladı. Yalçın, şöyle devam etti:

Ocak 2022 fiyatları sıfır araçlarda yüzde 12 fazla olacak



“Yeni otomobil fiyatları yukarı doğru gidiyor. Türkiye’de özellikle son 3 ay otomobil satışlarının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak, bu yıl araç tedarik sıkıntısı olacağından yaklaşık 50-60 bine oturan aylık sıfır kilometre araç satışı daha da düşecektir. Bizim yapmış olduğumuz pazar ve bütçe analizlerinde tüm bu sebeplerden dolayı Ocak 2022’ye şu anki fiyatlardan sıfır kilometre araçlarda yüzde 12 daha fazla bedelle girileceği öngörülüyor.”