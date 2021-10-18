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Avcılar'da korku dolu anlar! Balkonu çöken bina mühürlendi

Avcılar'da korku dolu anlar! Balkonu çöken bina mühürlendi

AVCILAR'da balkonu çöken bina, belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından mühürlendi.

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Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çıkan gürültü nedeniyle dışarıya kaçan bina sakinleri belediye ekiplerine haber verdi.

Güvenlik önlemi alan ekipler, yaptıkları incelemenin ardından apartmanın tahliyesini kararlaştırdı ve binayı mühürleyerek girişleri yasakladı.

Bu arada, bu çevredeki bazı binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiği, balkonu çöken binanın yanındaki 4 katlı apartmanın da yıkılacağı için boşaltıldığı öğrenildi. Belediye ekipleri, bu binanın etrafında da güvenlik önlemi aldı.

Binanın önündeki yol da güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

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