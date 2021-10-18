Ekrem İmamoğlu'na kim 'Birader adayımız sen değilsin' diyebilir! Hangi Karadenizli'nin yolundan gidiyor?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması sürerken Fatih Altaylı'dan yurt gezilerine başlayan Ekrem İmamoğlu ile ilgili olay bir yazı geldi. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyduğunu belirten Fatih Altaylı, "Günü geldiğinde kim İmamoğlu'na 'Birader adayımız sen değilsin' diyebilecek çok merak ediyorum" diye yazdı...

Abone ol

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'nin en büyük zorluğunun, her seferinde aynı şeyi yaparak, farklı sonuç beklemek olduğunu belirterek, "Muhalefetin en büyük zorluğu ise her seferinde farklı bir hata yapmayı becermesi. Bu kez muhalefeti bekleyen en önemli sorun “adaylık”. Muhalefetin adayı kim olacak?

Muhalefetin adayının kazanma şansı arttıkça aday belirlemek de zorlaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun pek de gerçekçi bulunmayan bir “Aday benim” açıklaması var elimizde. Bu zaten AK Parti’nin en istediği şey. Bir de Meral Akşener’in “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan adayıyım” sözleri. Bu da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kadar inandırıcı. Ve tabii bir de Ekrem İmamoğlu olayı." diye yazdı.

Bu yolla başarılı olmuş bir Karadenizli'nin yolundan gidiyor

Ekrem İmamoğlu'nun sürekli yurt gezilerine çıktığını, gittiği illerde vali ve belediye başkanlarının kendisiyle görüşmemesinden yakındığına işaret eden Altaylı, "Bu yolla başarılı olup devletin zirvesine çıkmış bir başka Karadenizli’nin yolundan gidiyor. Günü geldiğinde kim İmamoğlu’na “Birader adayımız sen değilsin” diyebilecek çok merak ediyorum.

İstanbul burjuvazisinin burun kıvırdığı Mansur Yavaş...

Tabii bir de Mansur Yavaş var. “Cumhurbaşkanlığı falan düşünmüyorum” dedikçe anketlerde herkesin önünde çıkan ama hem partisinin çok da düşünmediği hem de İstanbul burjuvazisinin ve kendisini beyaz zanneden Türklerin burun kıvırıp “Yok canım Cumhurbaşkanı olacak özellikleri yok" dediği Mansur Yavaş.

Son iki seçimde muhalefetin işi çok kolaydı!

Son iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin işi çok kolaydı. Nasılsa kazanılamayacağı bilindiği için en az Erdoğan kadar muhafazakar olan Ekmek için Ekmeleddin de aday yapılabiliyordu, parti içinde tasfiye edilmek istenen muhalefet de. Şimdi ise iş zor. Gençlerin siyasi beklentilerini dizginlemek de, onları ihtiras tramvayından indirmek de kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.