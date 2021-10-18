BIST 1.413
DOLAR 9,29
EURO 10,75
ALTIN 525,94
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

70 yaşındaki kadın tüp bebek yöntemiyle ilk kez anne oldu!

70 yaşındaki kadın tüp bebek yöntemiyle ilk kez anne oldu!

HİNDİSTAN'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Abone ol

Hindistan'ın Gujurat eyaletinin Kemora köyünde yaşayan ve 45 yıldır evli olan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ve eşi 75 yaşındaki Maldhari, uzun yıllar doğal yollarla bebek sahibi olmaya çalıştı. Çabaları sonuç vermeyince, profesyonel bir destek almak isteyen yaşlı çift, hastaneye gitmeye karar verdi.

Doktorlardan aldıkları olumsuz yorumlar sonrasında bebek hayallerinden vazgeçmeyen çift, gördükleri tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç aldı. 70 yaşında hamile kalan ve ilk bebeğini kucağına alan Jivunben, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliğinin olmadığını fakat 70 yaşında olduğunu söyledi.

Jivunben'in doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini, diğer çiftler gibi tedavi olmak istediklerini söyledi. Doktor Naresh, 70 yaşında anne olan Jivunben'i, gördüğü en nadir vakalardan biri olarak nitelendirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşırı doz eroin verip liseli Ecem'in ölümüne sebep oldu! 5 yıl 4 ay hapis aldı
Aşırı doz eroin verip liseli Ecem'in ölümüne sebep oldu! 5 yıl 4 ay hapis aldı
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
12 yaşındaki çocuk Covid oldu kalp büyümesinden vefat etti! Ailesinden aşı uyarısı
12 yaşındaki çocuk Covid oldu kalp büyümesinden vefat etti! Ailesinden aşı uyarısı
29 Ekim resmi tatil mi okullar cuma günü tatil mi 2021
29 Ekim resmi tatil mi okullar cuma günü tatil mi 2021
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri cuma günü
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri cuma günü
Diyanet sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet olmama fetvası verdi
Diyanet sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet olmama fetvası verdi
Angola nerede Dünya haritasındaki yeri Angola para birimi nedir?
Angola nerede Dünya haritasındaki yeri Angola para birimi nedir?
Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor
Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor
Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti harekete geçti: Suriye çalışma grubu
Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti harekete geçti: Suriye çalışma grubu
Bursa'da yeğenini öldürdü! Bakın ne ceza aldı: İçeriden ‘of" diye bir ses geldi
Bursa'da yeğenini öldürdü! Bakın ne ceza aldı: İçeriden ‘of" diye bir ses geldi